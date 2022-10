Alcuni osservatori di Serie A sono volati in Grecia per vedere da vicino Levi Garcia,a attaccante classe '97 che ha fatto 5 gol in 10 presenze con la maglia dell'Aek Atene. Secondo SportTime,le società interessate al ragazzo sono Genoa e Lazio; all'estero piace anche a Eintracht Francoforte, Lille, Trabzonspor e Besiktas.