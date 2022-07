Lasi prepara a partire per la Germania, ma. Stamattina la squadra si è ritrovata aper una sgambata e i due erano assenti. Per loro - ormai fuori dal progetto tecnico - si troverà in questi giorni una soluzione sul mercato.per entrambi. Sul centrocampista ci sono interessamenti anche da club esteri. Per il difensore invece, secondo indiscrezioni, ci sarebbe stata un'. Non ci sono conferme su qualche sia la squadra che sembra aver affondato il colpo, ma. Il tecnico stesso ha fatto espressamente il suo nome a Marotta e il calciatore tornerebbe volentieri a lavorare col piacentino.Il resto della squadra intanto dopo pranzo si recherà in pullman all'aeroporto per volare verso la Baviera. A GrassauIl tecnico si augura di poter contare su tutti i suoi uomini per questa mini tournée. Oggi infatti in campo, oltre ai due non convocati, non c'eranoIl primo aveva saltato anche la seduta di ieri. EntrambiPer il difensore in particolare va monitorato il ginocchio sinistro, che ha causato un po' di fastidi negli ultimi giorni. Al momento comunque non ci sono comunicazioni su terapie speciali in corso per entrambi. Partiranno con la squadra e proseguiranno il lavoro con i compagni.