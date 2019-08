Tare prova il colpo per la Primavera: un gigante serbo per i gol dei giovani biancocelesti. Mihajlo Baic, attaccante classe 2002, ex Stella Rossa, che lo ha pescato dalle giovanili del Cukarichi. Come riporta Lalalaziosiamonoi.it, il serbo, 191 cm, si è aggregato in prova con la Primavera della Lazio.



MERCATO LAZIO - Toccherà a mister Menichini valutare le sue qualità, durante il ritiro estivo a Pietralunga. Intanto bella soddisfazione per il serbo: la Lazio Primavera batte in amichevole lo Sporting Club Trestina grazie ad un gol di Baic.