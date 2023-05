Sarri non ha scelta per il centrocampo della Lazio: in cabina di regia contro il Lecce ci sarà ancora Marcos Antonio. La stagione di Vecino può dirsi sostanzialmente conclusa, per via della lesione di medio grado al bicipite femorale. E anche Cataldi non ce la farà a recuperare. Nonostante gli sforzi per rientrare a disposizione (avrebbe voluto esserci già a Milano), il centrocampista romano sarà costretto a saltare la terza partita di fila.



Le prove tattiche di rifinitura oggi a Formello daranno le indicazioni definitive sulle scelte di formazione del tecnico biancocelste. Lì in mezzo però sembra tutto già deciso: il brasiliano sarà affiancato da Milinkovic e Luis Alberto, con Basic unica alternativa, pronto a subentrare a partita in corso.