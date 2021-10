La Lazio si appresta ad effettuare il secondo allenamento mentre è in ritiro. La pesante sconfitta contro il Verona (4-1, ndr) ha spinto la società a una misura drastica per risolvere una volta per tutti i problemi di questo inizio di stagione. Ma il ritiro è la scelta giusta? Secondo l'ex allenatore biancoceleste, Vladimir Petkovic, sì. Ecco come si è espresso a tal proposito a Il Messaggero: "Secondo me guardarsi in faccia e riflettere senza nessuna distrazione serve sempre. Prima del 26 maggio, nessuno voleva andare a Norcia, va riconosciuto alla società il merito di aver insistito. Si è creato un bell'ambiente positivo e tutto quanto è andato per il verso giusto".