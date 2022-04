Giornata importante oggi per il futuro della. È il giorno dell'e, anche se ancora non c'è certezza sull'orario, i temi che verranno trattati sono di sicura rilevanza per il futuro del club biancoceleste. In ballo, infatti, oltre alla questione rinnovo dell'allenatore (il cui contratto scade nel 2023, ndr), c'è la prosecuzione o meno del progetto sarrista.L'allenatore vuole garanzie e maggiore coinvolgimento nelle scelte su come rinnovare la rosa. Tanti saranno gli addii a fine stagione, compresa la cessione di un big. Per questodando seguito al disegno che l'estate scorsa aveva convinto Sarri ad accettare la Lazio. D'altro canto,. Ma vuole capirne le reali intenzioni e idee, per mettere così in chiaro in che modo e fino a che punto sarà possibile supportarlo.- Inevitabile trovare quindi una mediazione anche con. Convitato di pietra - ma nemmeno troppo, perché dovrebbe essere presente anche lui questa sera - in questa vicenda è infatti il ds biancoceleste, le cui. Il direttore sportivo rimarrà al suo posto almeno fino alla scadenza di contratto (2023 anche per lui, ndr)., di fatto imposti dal dirigente e ritenuti inutili dall'allenatore (0 minuti il primo, 72 in due partite per il secondo, ndr). I due dovranno trovare un punto di incontro per portare avanti il proprio rispettivo lavoro nel milgior modo possibile, per il bene della Lazio.