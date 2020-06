La Bundesliga ha dettato la strada, ovviando in maniera fantasiosa all'assenza di spettatori negli stadi a causa delle restrizioni imposti dal coronavirus. In vista della ripartenza della Serie A, anche la Lazio ha deciso di puntare sui cartonati dei propri tifosi sugli spalti dell'Olimpico. E questa iniziativa avrà anche un risvolto benefico che merita di essere sottolineato.



Il club biancoceleste ha deciso infatti di promuovere "Tu non sarai mai sola", una campagna per invitare i propri sostenitori ad acquistare la propria sagoma, che campeggerà poi allo stadio con la loro foto per regalare la sensazione in ogni match di essere, sempre e comunque, presenti per tutte le partite che si disputeranno a porte chiuse allo Stadio Olimpico di Roma". Un tentativo di dare una spinta emotiva in più alla squadra di Simone Inzaghi nella rincorsa allo scudetto ma anche un aiuto concreto alla battaglia contro il coronavirus.



Una parte del ricavato da questa iniziativa, che prenderà il via domani, sarà infatti devoluto alla Croce Rossa Italiana per il progetto "Fase 2 COVID-19". Volti noti dello spettacolo e celebri tifosi laziali come Anna Falchi ed Enrico Montesano hanno già contribuito e vedranno i loro volti figurare sugli spalti dell'Olimpico in occasione dei prossimi match casalinghi di Immobile e compagni. Tutte le informazioni su "Tu non sarai mai sola" si possono trovare sul sito internet ufficiale della Lazio.