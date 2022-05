Un incontro programmato da tempo che testimonia la volontà di venirsi incontro. Oggi pomeriggio a Formello è andato in scena un summit tra Enzo Raiola e Claudio Lotito per parlare di Alessio Romagnoli. Il centrale di Anzio, in scadenza con il Milan, vuole vestire la maglia biancoceleste, una priorità espressa a chiare lettere nelle scorse settimane. Alessio ha messo in stand-by le altre proposte proprio perché vuole tornare nella Capitale con la maglia per la quale fa il tifo fin da bambino.



LA SITUAZIONE - La trattativa va avanti da febbraio, con continui sali e scendi. Ora la Lazio sa che non può tirare la corda se vuole accontentare il suo allenatore Sarri che ha messo Romagnoli in cima alla lista delle preferenze. L’incontro di oggi serve ad avvicinare le parti, nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti importanti. Raiola con Lotito ha parlato anche del rinnovo di Patric ormai a un passo.