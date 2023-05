Incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per definire il piano per la prossima stagione, sopratutto in ottica investimenti sul mercato. Il club vuole contare sui 50 milioni che arriveranno dalla qualificazione in Champions, oltre ai soldi in arrivo dalla eventuale cessione di Milinkovic Savic. Sarri ha puntato gli occhi su vari obiettivi di mercato: Audero, Torreira, Frattesi, Berardi e Rafa Silva in primis. Occhi anche su Rovella, Zielinski, Loftus-Cheek e Hudson-Odoi.