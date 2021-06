Mentre la pista Hysaj si fa sempre più calda per la Lazio sul mercato, arriva una smentita proprio dall'agente del calciatore, Mario Giuffredi. Intervistato da Radio Punto Nuovo ecco come si è espresso il procuratore: "Elseid da Sarri? Non è così: la Lazio non mi ha mai chiamato, stiamo lavorando su altre situazioni. Leggo ovunque questa indiscrezione: magari, riceverò questa chiamata tra una settimana, ma ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata dalla Lazio e sto lavorando su altre situazioni".