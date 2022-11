La Lazio è alla costante ricerca del vice-Immobile. L’assenza del proprio capitano - 6 partite out nel corso di questa stagione – si è fatta sentire, considerato l’apporto in termine di gol portato dall’attaccante biancoceleste. La società laziale sta valutando diversi profili e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Ciccio Caputo, in forza alla Sampdoria, è il giocatore ideale per lo scacchiere di Sarri.