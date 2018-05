Non bastano i 3 gol stagionali di Caicedo, la Lazio si sta muovendo alla ricerca di un attaccante che riesca ad aiutare concretamente Immobile, offrendo ad Inzaghi una nuova opportunità in avanti. Secondo quanto riporta Leggo.it, Inzaghi avrebbe individuato in Andrea Petagna il sostituto ideale di Immobile. Nell’ultima stagione con l’Atalanta ha rivestito più che altro il ruolo di assist-man, 9 infatti sono stati gli assist vincenti per i suoi compagni, mentre soltanto 6 le reti in 39 partite.



NEWS LAZIO - Eppure la Lazio lo punta, perché ha individuato nell'attaccante ex Milan alcune caratteristiche-chiave per aiutare Immobile: generosità, spirito di sacrificio, forza fisica, tutte caratteristiche che Petagna possiede in abbondanza. I gol, poi, arriveranno. Servono 10 milioni per portarlo a Roma, la Lazio ci pensa, desiderosa di evitare un Caicedo-bis.