Crisi senza fine per la, contro l'Udinese all'Olimpico arriva la quarta sconfitta consecutiva tra Serie A e Champions League. E in casa biancoceleste piove sul bagnato: non solo una situazione di classifica deficitaria che porta anche alla contestazione della tifoseria,, una notizia che interessa anche la Nazionale di Luciano Spalletti che a giugno inizierà la sua avventura all'Europeo.- Nei minuti di recupero del secondo tempo, con l'Udinese avanti per 2-1, la Lazio si è proiettata in attacco per l'assedio finale. Ha partecipato anche il portiere classe '94, memore del gol che aveva regalato ai biancocelesti il pareggio last minute contro l'Atletico Madrid nei gironi di Champions. Ma questa volta, l'esito è stato diverso:- L'estremo difensore è andato a terraatterrando ha fatto un brutto movimento, che ha provocato una. Provedel si è rialzato dopo l'intervento dei medici ma non ha potuto continuare e ha lasciato il campo saltellando su una gamba sola per provare ad accelerare i tempi e consentire alla Lazio di provare l'assedio finale. Il portiere poi, mentre si copriva il volto con le mani, è stato accompagnato dai sanitari negli spogliatoi.- Giovanni Martusciello, vice allenatore biancoceleste che ha sostituito in panchina lo squalificato Maurizio Sarri, ha quindi operato il cambio mandando in campo il grecoal 99'. La Lazio aveva già utilizzato tre slot per effettuare quattro sostituzioni in precedenza, ma da regolamento trattandosi di un infortunio del portiere ha potuto sfruttare un ulteriore slot.- Non è al momento possibile stabilire quanto starà fuori e quante partite salterà Provedel, necessario attendere gli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore.- Le sensazioni non sono positive, la conferma arriva dal dott.- medico della Lazio - al termine della partita: "Le sensazioni sono che lui ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra. Stiamo prestando i primi soccorsi, poi dobbiamo fare accertamenti per fare una diagnosi precisa. No, non è possibile già quantificare i tempi di recupero. Le sensazioni non sono positive, ma dobbiamo fare gli esami per essere più precisi".