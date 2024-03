Lazio-Udinese, MOVIOLA LIVE: giallo a Perez, che salta il Torino

Lazio e Udinese si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma nel posticipo della 28esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, arbitra Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



LAZIO - UDINESE Lunedì 11/03 h. 20.45



Arbitro: Aureliano

Assistenti: Imperiale - Cecconi

Quarto Ufficiale: Santoro

VAR: Sozza

AVAR: Mazzoleni



59' - Ammonito Romagnoli per un fallo su Lovric.



45+1' - Giallo anche a Felipe Anderson per un intervento duro su Lucca.



44' - Prima ammonizione dell'incontro a Perez per un fallo su Lazzari: il difensore dell'Udinese era diffidato e salterà il prossimo impegno contro il Torino.