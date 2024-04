Lazio, infortunio Zaccagni: quante partite salta e quando torna

in un contrasto con Gatti nelle battute iniziali del match di Coppa Italia a Torino, la sostituzione e ora l’esito degli esami.– “a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita contro la Juventus. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero”.– La distorsione alla caviglia di Zaccagni non ha riportato lesioni, ma è stata molto forte. Tanto che il calciatore sente dolore edSe si sgonfiasse magari potrebbe provare a strappare una convocazione, ma– Teoricamente essendo una distorsione alla caviglia senza alcuna lesione, Zaccagni dovrebbe saltare solo il derby, per poi essere a disposizione già nella prossima settimana.– Se quindi fosse costretto a saltare come sembra il derby di sabato, i tifosi della Lazio e i fantallenatori potrebbero rivederlo già nella sfida contro la Salernitana di venerdì 12 aprile. Insomma, nel complesso un sospiro di sollievo per Zaccagni e per Tudor. Niente di così grave.