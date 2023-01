Escalante a un passo dal Cadice. Il centrocampista della Lazio, di rientro dal prestito alla Cremonese, sembrava in procinto di trasferirsi al Valladolid in prestito con diritto di riscatto. Nel pomeriggio di ieri però c'è stato un inserimento nella trattativa da parte del club andaluso, che ha messo sul piatto un obbligo di riscatto a 3 milioni di euro, condizionato però alla salvezza in Liga. I biancocelesti e il calciatore hanno quindi virato su questa nuova proposta e l'affare può chiudersi già nelle prossime ore.



L'operazione comunque non sbloccherà l'indice di liquidità della Lazio. Il calciatore era già fuori dall'organico e non c'è alcun incasso garantito nell'immediato per la società capitolina. Resta perciò sempre necessaria la cessione di Fares per provare a regalare a Sarri una delle pedine chieste per puntellare la rosa. E la scelta è sempre tra il terzino sinistro, Luca Pellegrini, e il vice Immobile, Federico Bonazzoli.