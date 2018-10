L'Inter si prepara al posticipo della decima giornata di campionato che la vedrà impegnata in trasferta a Roma contro la Lazio. Una gara tutt'altro che scontata che nella passata stagione ha deciso la corsa Champions delle due squadre all'ultima giornata e che domani potrebbe ribadire l'indirizzo della stagione di entrambe, oggi rispettivamente terza e quarta forze del campionato e distanti soltanto 1 punto in classifica.



A RISCHIO RINVIO - Una gara importante che, paradossalmente, potrebbe però non essere disputata. Sì perchè l'allerta meteo nella Capitale è altissima e e a Roma c'è parecchia apprensione sulle condizioni previste per la serata di domani. Lazio-Inter è quindi una gara a forte rischio.



OLIMPICO VUOTO - Data l'incertezza c'è un altro dato che preoccupa questa volta soprattutto la Lazio. Sì perchè se le società aspettano, i tifosi fanno altrettanto. La prevendita per la gara sta infatti risentendo dell’incertezza delle previsioni e c'è la forte possibilità che l'Olimpico sia alla fine praticamente deserto.



A RISCHIO ANCHE GENOA-UDINESE - Arrivano notizie confortanti, invece, da Genova dove è e resta a rischio la sfida di questo pomeriggio alle 15 fra Genoa e Udinese. Il club rossoblù ha però confermato che la sensazione, nonostante l'allerta meteo, è positiva e la gara potrebbe disputarsi.