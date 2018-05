Mauro Zarate, attaccante ex Inter e Lazio ora al Velez, ha parlato della sfida di domenica sera, che vale l'accesso alla prossima Champions League: "L'Inter ambiva ad altro: voleva lo scudetto. Non vogliono dirlo ma è così. Si erano preparati per vincerlo, ma non tutto è andato per il verso giusto, ora entrare in Champions per loro sarebbe tanto di guadagnato. Per la Lazio entrare tra le prime quattro sarebbe un successo dopo un campionato spettacolare".