Lazio-Inter, stavolta de Vrij ce la fa? L'ex difensore biancoceleste, che ha segnato il gol del vantaggio nel derby di Milano, stavolta punta con decisione la gara dell'Olimpico. Nel post-partita, ai microfoni di Sky, l'olandese ha dichiarato: Sarà una partita bellissima che tutti vorrebbero giocare, siamo contenti di poterlo fare".



DE VRIJ INTER L'ASSENTE - Sicuramente un'atmosfera speciale accoglierà le due squadre in campo, nel catino bollente dell'Olimpico. de Vrij ha giocato contro la Lazio solo a Milano: le altre 3 sfide le ha sempre saltate, e all'Olimpico non è mai tornato. L'ultima partita in quello stadio, negli occhi dei tifosi della Lazio, è proprio un Lazio-Inter, costato la Champions ai biancoceleste, ed un fallo in area su Icardi proprio di de Vrij, già preso proprio dai nerazzurri...