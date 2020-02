Jordan Lukaku, esterno della Lazio e fratello di Romelu, attaccante dell'Inter, ha concesso un'intervista a Eleven Sport in cui ha parlato del fratello: "In Belgio i giornalisti e molti altri hanno seppellito mio fratello troppo presto, in favore di qualche altro attaccante della nazionale. Ricordo che quando s'infortunò Benteke prima del match con la Croazia (qualificazioni al Mondiale 2014, ndr) leggevo 'Oh no, dobbiamo giocare con Lukaku'. Pff... Doppietta e qualificazione. Poi al Mondiale del 2014 Romelu ha cominciato male e la gente gli preferiva Batshuayi, ma anche Origi. E invece... Partita con gli Stati Uniti e assist decisivo per de Bruyne. E i gol più importanti al Mondiale li ha segnati lui".