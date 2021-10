(calcio d'inizio alle ore 18 in diretta tv su Dazn) è un anticipo dell'ottava giornata di campionato in. Assente l'indisponibile Adekanye, in difesa Marusic e Patric sono in vantaggio su Lazzari e Radu., oltre a Eriksen e Sensi.che non è al meglio. In attaccoseconda punta con Dimarco a sinistra), mentre l'altro exLAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. (A disp. Strakosha, Adamonis, Lazzari, Radu, Basic, Akpa-Akpro, Cataldi, Escalante, Moro, Romero, Zaccagni, Muriqi). All. Sarri.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro. (A disp. Radu, Cordaz, D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Vecino, Calhanoglu, Perisic, Correa, Satriano). All. Inzaghi.Arbitro: Irrati, assistenti Perrotti e Palermo, Manganiello quarto uomo, Mazzoleni e Preti al Var.