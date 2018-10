Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sono due le motivazioni che spingono verso lo slittamento a domani di Lazio-Inter:

1) i danni gravi provocati dal vento forte che sta spazzando Roma con raffiche anche a 100 chilometri all’ora in alcuni punti anche attorno allo stadio.

2) la disponibilità di personale delle forze dell’ordine in caso di emergenza nelle prossime ore in tutta la città che altrimenti sarebbe impegnato per la sicurezza all’Olimpico.