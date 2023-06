Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Lazio e Luis Alberto sono sempre più vicini a dirsì sì un'altra volta. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 per altre due stagioni procede spedita e la firma è attesa già nei prossimi giorni. Il fantasista spagnolo passerebbe inoltre dagli attuali 3 milioni di euro netti di ingaggio a circa 4 più bonus.