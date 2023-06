La Lazio è stata invitata dal Barcellona ad Agosto per il trofeo Gamper. I biancocelesti saranno l'ottava squadra italiana (dopo Samp, Milan, Inter, Juve, Napoli, Parma e Roma) ospite dei blaugrana nella tradizionale competizione amichevole estiva dedicata alla memoria di Hans Gamper, fondatore e presidente del club.



In attesa del comunicato, la conferma è comunque arrivata ieri sia dai media spagnoli, sia da quelli italiani. La partita si giocherà l'8 agosto nella città catalana, allo stadio Olimpico del Montjuic (Il Camp Nou è in ristrutturazione, ndr). Sarà la seconda amichevole internazionale di prestigio dei biancocelesti in questa estate. Il 3 agosto infatti gli uomini di Sarri voleranno in Inghilterra per sfidare l'Aston Villa. Saltata invece l'ipotesi di giocare una terza amichevole di lusso, prima di Ferragosto, contro la Juventus. Il tecnico della Lazio preferisce dedicare solo agli allenamenti a Formello gli ultimi giorni prima dell'avvio del campionato.