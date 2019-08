Simone Inzaghi ha commentato a Sky Sport la vittoria della Lazio sul campo della Sampdoria: ''Abbiamo fatto molto bene, abbiamo giocato in un campo non semplice con grande personalità. Avevo detto ai ragazzi che non sarebbe stato semplice a Marassi, abbiamo fatto tre gol ma potevano essere ancora di più. Milinkovic-Savic? Fa piacere, aveva lavorato molto bene in ritiro ed è per questo che ha giocato. Luis Alberto ha dato palle stupende, Parolo non dimentichiamoci che sta giocando davanti alla difesa nonostante abbia giocato sempre mezzala. Ho la fortuna di allenare dei grandissimi calciatori. Ho dei ragazzi straordinari, uno staff che mi aiuta tantissimo e cerchiamo di cambiare sempre metodologia degli allenamenti e c'era il rischio di appiattirsi dopo quattro anni. E' un piacere allenare ancora questi ragazzi. Abbiamo degli ottimi quinti come Lazzari e Lulic, abbiamo comunque avuto un grande lavoro dei nostri attaccanti che si sono sacrificati molto. Bisogna dare obiettivi; dopo una Supercoppa e una Coppa Italia dobbiamo arrivare nelle prime 4. Sarà dura e difficile; dobbiamo rimanere tranquilli, non farne un'ossessione ma vogliamo migliorarci perché abbiamo qualità. Derby? Sappiamo che siamo agli inizi, abbiamo cominciato bene e domenica c'è subito il derby. Sappiamo quello che vale, sono due partite particolari e sappiamo quanto ci tenga la nostra gente. Sono stati al nostro fianco e domenica saranno il dodicesimo uomo in campo. Audero è stato bravissimo, ha fatto due grandi interventi ma avevamo approcciato bene la gara. In questi 4 anni mi sono abituato, della Lazio se ne parla sempre poco ma abbiamo dimostrato con i trofei di interpretare bene le annate. Ci sono molte squadre più chiacchierate di noi, ma se non parlano di noi a me cambia poco''.