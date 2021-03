Si avvicina Juventus-Lazio, match che stasera andrà in scena alle 20:45 all'Allianz Stadium. Contro i bianconeri Inzaghi sta pensando di schierare una formazione abbastanza inedita che sulle fasce presenterà delle sorprese. Se a inizio settimana e fino all'antivigilia della gara si parlava di un ballottaggio tra Fares e Lulic, alla fine sembrano destinati a giocare entrambi dal 1'. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti, con l'arretramento di Marusic nel terzetto difensivo, Inaghi opterà per Lulic sull'out di destra e Fares su quello mancino. Fasce inedite nella tana della Juventus.