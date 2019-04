Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla alla vigilia della sfida contro la Spal: ""In questi due giorni ci siamo allenati bene qui a Milano provando a recuperare forze ed energie perché domani dovremo disputare una partita importante a Ferrara. Siamo riusciti a lavorare bene ed a recuperare un po’ dopo la gara disputata contro l’Inter: ieri siamo stati a cena fuori tutti insieme. Il calendario ci ha prospettato due trasferte consecutive a distanza di pochi giorni e, pertanto, abbiamo preferito restare a Milano. La Spal è una squadra molto organizzata con un allenatore molto preparato che guida la formazione estense ormai da tre anni, dovremo essere bravi ed attenti provando a svolgere una grande gara. La Spal, quando gioca al Paolo Mazza, può contare su un tifo molto caldo e per questo dovremo prestare massima attenzione alla compagine estense. Dovrò valutare al meglio i miei uomini, non correrò rischi perché ci attendono tante partite ravvicinate. Ho la fortuna di avere tutti i miei uomini a disposizione, ma dovremo valutare con calma le condizioni di Stefan Radu, Joaquin Correa e Pedro Neto; al termine di queste ultime analisi studieremo la formazione migliore per sfidare la Spal".