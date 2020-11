L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha dichiarato a Mediaset dopo la vittoria per 3-1 con lo Zenit in Champions League: "Siamo stati bravi a far sembrare facile una partita complicata come questa. Loro sono una squadra tecnica, con calciatori di valore. L'abbiamo preparata molto bene, faccio i miei complimenti ai ragazzi".



"Immobile è stato due settimane a casa, si è allenato un giorno e mezzo ed è tornato alla grandissima con tre gol tra Crotone e oggi. Avevo detto alla squadra che oggi avevamo una grandissima occasione per la qualificazione agli ottavi di finale".