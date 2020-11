Le parole di Simone Inzaghi a Dazn dopo la pirotecnica vittoria della sua Lazio sul Torino: "Questa è una vittoria estremamente importante e difficile contro una squadra di valore e ben allenata. Abbiamo preso un 3-2 strano, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Nel primo tempo siamo stati poco efficaci. Nelle ultime ore non è stato semplice preparare il match come andare a Bruges mercoledì, ma è così anche per i miei colleghi. Noi dobbiamo adeguarci al momento, speriamo che questa situazione possa passare il prima possibile. La partita ce la siamo complicata noi. Senz'altro dobbiamo mantenere una concentrazione più alta perché ogni partita ha le sue insidie. Caicedo? In questi anni mi ha dimostrato di essere importantissimo. Alla seconda di campionato ha segnato contro l'Atalanta poi non ha giocato fino a mercoledì. Si mette sempre a disposizione. Ha fatto un gol importantissimo. L'esultanza? Non potevo non andare assieme ai miei ragazzi perché tra mille difficoltà ci tenevamo tanto a questo match. Ci mancano tanti uomini, altri sono rientrati ieri. Questi ragazzi hanno dei grandi valori".