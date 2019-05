Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Sky Sport dopo il ko contro l'Atalanta: "Penso che sia stata una buona partita, è stata giocata a buoni ritmi, poi purtroppo abbiamo commesso un errore individuale troppo importante sul secondo e sul terzo gol e la partita si è decisa lì. Può succedere di sbagliare, dopo il due a uno ci siamo disuniti e l'Atalanta è stata bravissima. Dopo il nostro gol abbiamo sbagliato un paio di ripartenze, poi c'è stato il tiro sbagliato di Freuler su cui è stato bravo Zapata, sono stati più decisi sugli episodi. Fine delle speranze Champions? Penso di sì, dobbiamo fare la corsa per rimanere in Europa che può passare dalla Coppa Italia o arrivando settimi, abbiamo lo scontro diretto con il Torino, l'obiettivo è che l'Europa non passi solo dalla Coppa Italia ma anche dal campionato. Penso ci arriveremo, abbiamo due strade, due punti di distacco da Toro e Milan anche se i rossoneri hanno una gara in meno con due punti a disposizione è una cosa che si può fare. Una squadra come la nostra deve centrare un posto UEFA, siamo rammaricati per la sconfitta ma dobbiamo guardare subito a cosa ci prospetta il campionato, sabato ci sarà il Cagliari e poi la finale con l'Atalanta".