Così Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Marsiglia: ”Era una serata importante, in un bellissimo stadio, contro un avversario forte. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, siamo entrati bene in campo. Qualche uomo è rimasto acciaccato ma abbiamo stretto i denti. Ancora non è chiuso il discorso qualificazione. I cinque punti sono un buon margine ma dobbiamo ancora sudare per passare il turno e sarà importante il ritorno col Marsiglia. Ai ragazzi non posso che fare i complimenti, devo solo ringraziarli. Wallace? Ho sempre creduto in lui perché dà sempre tutto se stesso in allenamento e me lo sono voluto tener stretto. Leiva aveva un indolenzimento all'adduttore, è un ragazzo generoso, voleva stare in campo, ma abbiamo preferito toglierlo. Dovrebbe essere una contrattura. Caicedo? Leggero crampo al flessore, non dovrebbe essere nulla di grave, era affaticato".