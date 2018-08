Fiato sospeso per Milinkovic, anzi, tutto sospeso. Manca poco all’inizio della stagione 2018/2019, la situazione Milinkovic sembra congelata. Il serbo si sta allenando, sta tornando in forma dopo le vacanze. Ma il fiato sospeso non è solo quello dei tifosi.



MERCATO LAZIO - Secondo quanto riporta Il Messaggero, lo stesso mister Inzaghi sarebbe in ansia per le sorti del centrocampista serbo, che resta al centro del mercato. Da ritoccare anche la questione contrattuale di Ciro Immobile: il rinnovo è vicino, andrà a guadagnare 3 milioni più bonus. Lo stesso contratto che dovrebbe firmare Milinkovic, in caso di permanenza a Roma. Per ora lascia tutti col fiato sospeso.