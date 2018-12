Sarà una Lazio totalmente inedita quella che scenderà in campo contro l'Eintracht. Inzaghi sa che la gara contro i tedeschi è inutile ai fini della classifica, ma in un momento così delicato ha bisogno di una prestazione all'altezza, per evitare figuracce. Con quasi una sorpresa per reparto. Tra i pali si rivedrà l'ex Anderlecht Proto: nelle ultime uscite europee gli era stato preferito Strakosha, ora sarà lui a difendere i pali.



SCELTA INEDITA - Cataldi in cabina di regia coesisterà con Murgia e Berisha, ma la chance in attacco l'avrà Alessandro Rossi. Ex Primavera, ha colpito tutti in ritiro estivo e durante le amichevoli stagionali per abnegazione e killer instict sotto porta. Sarà lui l'attaccante di riferimento, a lui il compito di buttarla in rete.