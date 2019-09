Una Lazio deludente quella vista in Romania: doveva riprendere morale e forza dopo la sconfitta di domenica contro la Spal, alla fine ha lasciato sul campo 3 punti e una prestazione rivedibile. Inzaghi ha chiamato a rapporto i suoi, imperativo: dimenticare due sconfitte in 4 giorni.



COLLOQUIO SQUADRA INZAGHI - Come riporta il Corriere dello Sport, il mister ha parlato con il gruppo prima dell'allenamento defaticante del mattino. Domenica bisogna riprendere la retta via in termini di punti e prestazioni. Un confronto per capire i motivi della sconfitta e del momento no quello andato in scena a Formello, per ripartire subito.