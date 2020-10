Il tecnico dellaSimoneha parlato alla vigilia del match di campionato contro il Bologna:"Mercoledì abbiamo fatto una grande gara, mentre tre giorni prima ne avevamo fatta un'altra. È una questione di motivazioni, che per chi gioca alla Lazio non devono mai mancare. Con il Dortmund abbiamo giocato con cattiveria e determinazione"."Vedremo l'allenamento di oggi, ieri abbiamo fatto poco con chi aveva giocato martedì. Dovrò valutare, l'importante è il recupero mentale. La testa ti fa fare grandi prestazioni. Reina l'ho voluto fortemente, è un portiere affidabile. C'è la possibilità che possa giocare, farà rifiatare Strakosha quando ce ne sarà bisogno"."È un giocatore arrivato in estate con grande umiltà. Ha lavorato ogni giorno al massimo per conquistarsi il posto. Uno che ha giocato in Champions può scendere in campo anche domani. Contro il Bologna sarà una gara insidiosa, la squadra rossoblù ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato"."Ci siamo incontrati tante volte con Mihajlovic. Dovremo fare la nostra partita, con le caratteristiche che abbiamo visto martedì. Dovremo aiutarci l'uno con l'altro, sarà una gara molto impegnativa"."Martedì Luiz Felipe ha giocato dopo 35 giorni con un solo allenamento sulle gambe. Hoedt conosceva già il sistema e i compagni, con il Dortmund è entrato bene. Vavro sta ritrovando la condizione, ma sono tre giorni che non lo vedo per un problema intestinale. Dobbiamo avere bisogno di tutti i giocatori per avere le rotazioni giocando ogni tre giorni, che per noi deve essere una cosa bella"."Ha preso una botta martedì che l'ha costretto al cambio. Ieri non si è riuscito ad allenare, oggi vedremo. Deciderò se impiegarlo dall'inizio o a gara in corso. Dovremo vedere le condizioni di Pereira, Cataldi e Armini"."No, assolutamente. Sappiamo che le prestazioni in Champions passano attraverso il campionato, in cui dobbiamo fare punti"."Fortunatamente in attacco li ho tutti e quattro a disposizione. È importante sia chi gioca dall'inizio e sia chi entra dalla panchina. Manca l'allenamento di oggi, poi capirò chi partirà titolare".