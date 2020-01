Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Sky Sport dopo la vittoria, la decima consecutiva, contro il Napoli: "I ragazzi sono stati bravi e sempre in partita, ma il Napoli nel secondo tempo ha fatto meglio di noi. Non siamo riusciti a tenere le distanze, e sapevamo che il Napoli era forte e una grande squadra. Ci godiamo però questo successo e questo record: non guardiamoci mai indietro, poi da domani penseremo alla Coppa Italia. Voglio grande attenzione, ma è giusto che ci si renda conto che abbiamo fatto un lavoro straordinario".



ZONA LAZIO - "Segniamo sempre alla fine? È sintomo del fatto che non molliamo mai. Oggi avevo detto che avremmo dovuto soffrire come in ogni big match. E sono contento che siamo riusciti a portare a casa i tre punti".



SULLO SCUDETTO - "Cosa ci manca? Poco, devo essere sincero. Devono mancare gli infortuni (due anni fa ci hanno penalizzato per raggiungere la Champions, per esempio), e devo essere io bravo a coinvolgere tutti. Ho bisogno di tutti, speriamo che tutti siano al 100%. Arrivano le prime squalifiche e i primi infortuni, come la defezione di Correa che ci ha tolto quegli spunti che ci avrebbero permesso di fare ancora meglio. Il calciomercato può aiutare? La società è vigile, sta guardando insieme ad allenatore e direttore cosa fare. Se ci sarà qualcosa da fare, valuteremo. Ma i miei ragazzi sono tutti coinvolti, e sono molto contento".