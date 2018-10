Inzaghi psicologo per provare a guarire il gruppo Lazio. Negli ultimi giorni Inzaghi ha parlato col gruppo, più che con i singoli. Come riporta il Messaggero, basta urla e rimproveri: il mister ha usato la diplomazia per allontanare personalismi e invidie.



LAZIO IN GRUPPO - Da martedì la squadra dovrà tornare in campo per preparare la sfida contro il Parma. Le nazionali hanno portato in giro per il mondo i big, ma Inzaghi ha sfruttato il tempo a sua disposizione per provare a riannodare i fili del gruppo.