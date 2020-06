Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi parla a Sky Sport il giorno dopo Lazio-Fiorentina, gara divenuta oggetto di polemiche per alcune decisioni arbitrali: "Non arrivavamo alla partita nel migliore dei modi dopo il ko di Bergamo, ieri sera abbiamo fatto una grande prova ma dobbiamo migliorare la condizioni. Dico ai ragazzi che dobbiamo ragionare partita dopo partita, dobbiamo prima qualificarci in Champions League che è il nostro primo scudetto. Abbiamo fatto un allenamento di scarico, vedremo le condizioni di Cataldi, Marusic e Correa. Non possiamo ancora utilizzare Leiva e Luis Felipe".