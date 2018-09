Una settimana di fuoco, per la Lazio e per Inzaghi. Il mister in conferenza stampa ha acceso i riflettori sul match contro l'Udinese, ma a Roma aleggia, e non da oggi, lo spettro del derby di sabato prossimo. La Lazio arriva ad Udine con un occhio di riguardo per il match contro la Roma, nella formazione e nelle scelte. Ma conterà anche un po' di scaramanzia, come riporta il Messaggero: l’anno scorso i biancocelesti vinsero in rimonta grazie ai gol di Immobile e Luis Alberto (certo del posto, contro il Genoa ha riposato). Numeri che sorridono: la Lazio è imbattuta in Friuli dal 2013, e Inzaghi è imbattuto contro i bianconeri: quattro successi su quattro.