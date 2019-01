In casa Lazio è l'ora di Jordan Lukaku. Contro il Napoli l'esterno belga potrebbe avere la sua chance. Inzaghi è in emergenza, come riporta il Messaggero per sopperire all'assenza dello squalificato Marusic potrebbe pensare di dirottare a destra Senad Lulic. A quel punto la chance per Lukaku sarebbe scontata. Contro il Novara l'esterno sinistro ex Anderlecht ha avuto un inizio timido, per poi regalare ad Immobile un assist, sprint e velocità alla sua partita.



FORMAZIONE LAZIO - Nella formazione biancoceleste contro il Napoli potrebbe toccare a lui, potrebbe essere l'asso nella manica di Inzaghi. Dalla sua parte all'andata Callejon fece male a Caceres, in uscita, ora tocca a Lukaku provare a metterlo in difficoltà, spingere per tenerlo occupato. Inzaghi sta pensando se sia il caso di mettere dentro pure Correa, insieme a Luis Alberto, oppure proporre una Lazio più conservativa con Parolo. Probabilmente, in trasferta a Napoli, quest'ultima sarà la scelta del mister.