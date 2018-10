, tecnico della, presenta in conferenza stampa la sfida con l': "Che sapore ha? E' una partita molti importante per noi, sappiamo quello che è successo il 20 maggio e lo terremo ben presente: fu una gara dominata per 75 minuti, poi nell'ultimo quarto d'ora perdemmo partita e qualificazione in Champions. Dovremo prepararla come tutte, facendo attenzione a quel che è successo. Vendetta sportiva? Normale ci sia un'attenzione particolare, abbiamo avuto poco tempo e l'abbiamo preparata come tutte le altre, sappiamo che l'Inter è costruita per vincere lo scudetto: lo abbiamo dimostrato negli anni, con tantissima concentrazione ce la giochiamo ad armi pari"."Veniamo da un'ottima partita a Marsiglia, che è paragonabile alle migliori della Serie A, sono costruiti per vincere la Ligue 1. Abbiamo concesso poco o nulla e potevamo segnare di più, una volta subita la punizione di Payet siamo ripartiti subito: fa crescere l'autostima e possiamo migliorare"."Abbiamo già avuto sfide importanti come con la Fiorentina, a Parma era importante e giovedì serviva una grande partita dopo la sconfitta di Francoforte. Siamo stati bravi ma dobbiamo guardare avanti".- "Come si sceglie il partner di Immobile? Intanto bisogna vedere come stanno quelli che hanno giocato giovedì, abbiamo speso tantissimo ma avevo in testa solo quella partita: Leiva non ci sarà sicuramente, devo valutare Immobile e Caicedo e lo stesso Badelj. Ho tanti giocatori, se mancherà qualcuno troverò una soluzione: giocare partite intense vicine è difficile, qualcosa sarò costretto a cambiare. Ho ancora due allenamento, ho qualche giocatore affaticato: dovrò valutare Immobile e Berisha. Caicedo ieri ha dato sensazioni positive, Badelj aveva avuto un problemino, ma penso di recuperarlo. Immobile e Berisha li valutiamo oggi: ci saranno cambiamenti, schierare quella formazione a Marsiglia era un rischio da correre".- "Non torna solo lui, anche Keita e Candreva. Mi hanno dato tanto, ho dato tanto rispetto a loro e ho ricevuto altrettanto. Li rivedrò con piacere, anche se con un'altra maglia".- "Possiamo crescere, lo sappiamo, e i nostri risultati passano attraverso il campo, abbiamo cinque corazzate davanti difficili da superare. L'anno scorso, non solo per colpe nostre, non siamo arrivati all'obiettivo: vogliamo arrivare tra le prime quattro".- "Ho l'imbarazzo della scelta: Caceres ha fatto una partita dispendiosa ed è da vautare, Patric e Marusic stanno bene".- "Nessuna delle due. Ora si parla della partita con l'Inter e a Crotone, senza pensare che avremmo dovuto avere almeno 6-8 punti in più in classifica. Quelle due partite non avrebbero avuto senso in un'altra situazione. Poi ci sono i demeriti nostri e la bravura dell'Inter che ci ha creduto"."Con Immobile e Dzeko è tra i migliori attaccanti della Serie A, senza dimenticare Higuain e Ronaldo. Ogni squadra ha un giocatore importantissimo davanti, ora aiuta anche la squadra fuori area: sarà un sorvegliato speciale".- "E' una squadra fisica con tanti colpitori, cercheremo di porre rimedi: in quella famosa partita soffrimmo molto sui calci piazzati".- "A priori rifarei sicuramente la stessa scelta. Penso che de Vrij abbia dato il 100% con la Lazio, si è macchiato di un rigore che poteva avvenire ogni domenica. Purtroppo è successo all'ultima. Nei primi due anni de Vrij mi ha dato tantissimo, è un bravo ragazzo, lo rivedrò con piacere così come Keita e Candreva, lo ripeto. Il regolamento dovrebbe comunque cambiare, quello è stato un caso limite, ci siamo giocati un posto Champions nell'ultima partita proprio con loro. Abbiamo visto ciò che è successo, bisogna cercare di non far accadere queste cose anche in futuro".