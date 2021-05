Continuano le innumerevoli voci (anche discordanti tra loro) sul futuro di Simone Inzaghi. L'attuale allenatore della Lazio domani incontrerà il presidente Lotito (da capire se a Villa San Sebastiano o a Formello). Sarà l'ultima puntata prima di scoprire il futuro del tecnico piacentino: o rinnovo o addio. Nel frattempo, come riporta Il Corriere dello Sport, Lotito avrebbe già pronta la proposta per Gattuso. Il tecnico in uscita dal Napoli verrebbe accolto nella capitale con un biennale con opzione fino al 2024.