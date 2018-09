La Lazio lavora duro per tornare in forma dopo la sosta. Secondo allenamento settimanale. La Lazio torna in campo alle 18 senza i propri nazionali, Inzaghi lavora per alzare il ritmo. Tre ancora ai box: Berisha, Luiz Felipe e Lukaku non sono ancora in gruppo. Il kosovaro ha lavorato a parte, sta provando a rientrare contro l'Empoli. Inzaghi spera di averlo a disposizione all'inizio della scorsa settimana. Leiva e Wallace hanno subito un lieve affaticamento, ma la loro condizione non preoccupa.