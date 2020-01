Inzaghi è lo special one in casa Lazio. 10 vittorie di fila, mai nessuno come lui. Nella testa dei giocatori è scattato qualcosa, come riporta il Messaggero. E la scintilla l'ha accesa Simone Inzaghi. La Lazio non perde in campionato da fine settembre, scontro diretto contro l'Inter. Poi una lunga cavalcata, capace di far sognare l'ambiente biancoceleste.



INZAGHI SPECIALE - Non solo, il mister biancoceleste sta entrando nella leggenda. Con altre due panchine in Coppa Italia - Cremonese più il turno successivo - arriverebbe a 203 a fine stagione, superando una leggenda assoluta del club e del calcio italiano, Dino Zoff. Di fatto sta scrivendo la storia della Lazio, battendo record su record, ora è pronto per diventare indimenticabile.