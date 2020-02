Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: “Come sta la squadra? Il borsino poteva essere migliore. Non avremo Radu e Milinkovic per squalifica, poi Bastos e Lulic, che oggi a malapena camminava. Lui è generosissimo, si è trascinato da oltre un mese un problema alla caviglia, ora speriamo non debba fermarsi per tanto. È il nostro capitano, un giocatore importante per noi. Lulic contro l’Inter? Il mio augurio è quello, ma non ci sono certezze. A oggi direi assolutamente di no. Ma anche in passato ha fatto cose importantissime per la Lazio, ha bisogno di un po' di tempo per sistemare la caviglia. Oggi non sembrava proprio una caviglia…”.