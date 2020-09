Simone Inzaghi chiama, Francesco Acerbi risponde. All'indomani dello sfogo del difensore in Olanda con la Nazionale, l'allenatore della Lazio gli ha fatto una telefonata cercando di tranquillizzarlo. Come si legge sul Corriere dello Sport, così è partita l'operazione disgelo e per far rientrare il caso più discusso del momento in casa biancoceleste. Da dove trapela un certo ottimismo in vista dell'incontro previsto a Roma entro l'inizio della prossima settimana tra il presidente Claudio Lotito e l'agente del 32enne difensore, Federico Pastorello.



Sullo sfondo ci sono le voci di mercato sul presunto interesse da parte di Inter e Napoli, ma finora nessun altro club è uscito allo scoperto: servirebbero almeno 30 milioni di euro e la sicurezza di un sostituto (oggi introvabile di quel livello) per lasciarlo andare. I segnali sembrano andare nella direzione opposta: un chiarimento onorevole, possibilmente con rinnovo, conviene ad Acerbi e anche alla Lazio.