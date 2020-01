Il Napoli vince per 1-0 contro la Lazio grazie alla rete di Lorenzo Insigne. Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi. Le sue parole:



L'ESPULSIONE - "Lucas ha sbagliato, così come ha sbagliato l'arbitro. In 10 contro 10 abbiamo tenuto molto bene il campo. Complimenti al Napoli che ha fatto una buona gara".



NAPOLI BESTIA NERA - "Volevamo questa semifinale, purtroppo non ce l'abbiamo fatta ed è difficile da accettare perché non meritavamo di perdere. Probabilmente quindici giorni fa all'Olimpico era più giusto il pareggio, ma non abbiamo fatto girare dalla nostra parte".



CORREA - "Sappiamo l'importanza che ha per noi. Aveva fatto solo due allenamenti interi con la squadra, credo che questa sera abbia fatto 40 minuti al meglio in una partita molto dispendiosa. Abbiamo 5 giorni per recuperare ora. Ma dispiace perché la Coppa Italia è una competizione importante".



CALCOLI PER IL CAMPIONATO - "Stasera avevo solo in mente questa partita, senza fare calcoli. Ho messo in campo la miglior formazione. Abbiamo giocato contro il Napoli che ha grandissimi campioni, questa sera aiutati tanto dal loro pubblico".