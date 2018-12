Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo il ko con l'Atalanta: "Quando ho visto che aspettavano ho pensato che lo avrebbero annullato, c'è rammarico per una partita che non meritavamo di perdere. Obiettivamente questa sera perdiamo l'unica partita che non avremmo meritato di perdere, Strakosha non ha fatto un intervento. Con questo spirito si raggiungeranno i risultati; adesso la classifica è peggiorata ma siamo al quinto posto, la Lazio ripartirà e lotterà per il vertice per un posto in Europa importante".