La Lazio tornerà in giornata a Formello ad allenarsi senza Nazionali, mister Inzaghi, in vista del match contro l'Empoli dopo la sosta, dovrà risolvere l'annoso problema fascia destra. Adam Marusic sembra il lontano parente di quello della scorsa stagione: una fastidiosa pubalgia non lo aiuta ad entrare in condizione, lo sta frenando.



SOLUZIONE INTERNA - Per questo Inzaghi sta pensando ad una soluzione a sorpresa: come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe spostare a destra Senad Lulic, che vanta una condizione invidiabile. A sinistra la Lazio è coperta: tra 1 mese tornerà Lukaku, che non è in lista UEFA, e il mister potrebbe nel frattempo testa il nuovo acquisto Riza Durmisi. La Lazio, oltre a Marusic, che va recuperato, a destra, dietro Lulic, avrebbe Basta, Patric (escluso dalla lista UEFA anche lui, non l'ha presa benissimo) e Caceres.