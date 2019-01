Inzaghi comincia a preparare il big match contro il Napoli. Ha smaltito l'influenza Correa, rimane viva l'opzione coraggiosa che lo vorrebbe in campo con Luis Alberto e Immobile. Dubbio sulla fascia sinistra: Inzaghi deve sopperire all'assenza di Marusic a destra, potrebbe dirottare Lulic su quell'out. In vantaggio Lukaku, Durmisi potrebbe insidiare il suo post, anche se oggi si è allenato in palestra. Wallace torna in gruppo: potrebbe insidiare Luiz Felipe per un posto da titolare in difesa.